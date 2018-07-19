Жизнь лучшего в истории Казахстана фигуриста Дениса Тена трагически оборвалась сегодня, 19 июля 2018 года. Реквием — от СИА «SPORTINFORM».

Денис с малых лет был талантливым во всем, наряду с фигурным катанием занимался сразу несколькими видами спорта: теннисом, таеквондо, плаванием, акробатикой, ходил на танцы. Кроме того, он обладал хорошими вокальными данными, пел в хоре, в возрасте 9 лет занял призовое место на музыкальной олимпиаде в Южной Корее.

Однако, он выбрал все же фигурное катание, добившись впоследствии выдающихся для нашей страны достижений в самом красивом спорте.

Когда Денису было десять лет, на турнире «Хрустальный конек» его взяли на заметку российские тренеры и пригласили в Москву. Под началом заслуженного тренера РФ Елены Буяновой он раскрылся и стал считаться одним из самых перспективных юных фигуристов планеты.

В возрасте всего 12 лет Тен выиграл взрослый чемпионат Казахстана, соревнуясь с гораздо более опытными соперниками. После этого Денис стал выступать на всевозможных международных соревнованиях, в частности, юниорских этапах Кубка мира.

2009 год стал прорывным для Тена: в том году он стал четвертым на чемпионате мира среди юниоров и заработал путевку на Олимпиаду-2010 по итогам взрослого ЧМ.

На своей первой Олимпиаде он был самым молодым участником турнира по фигурному катанию, Денису было всего 16 лет. В том же 2010 году ушел к другому тренеру – Фрэнку Кэрролу.

«Золото» Азиады-2011 доказало статус Тена как одного из лучших фигуристов континента, теперь он намеревался доказать свою состоятельность всему миру. Он постоянно работал над самосовершенствованием и на чемпионате мира 2013 года в Лондоне сенсационно стал серебряным призером. Впрочем, неожиданностью данное достижение для него самого не стало, Денис с самого детства заявлял, что он обязательно добьется успеха на самых престижных площадках мира.

Денис Тен на Олимпийских Играх в Сочи считался главным претендентом на медаль от нашей страны, и он выиграл ее. После короткой программы Денис был всего девятым, и, казалось бы, выпал из числа претендентов на награды. Но, идеально откатав вторую часть программы, казахстанец в итоге стал третьим. Эта медаль была единственная для РК на Олимпиаде в Сочи.

Домой Денис Тен вернулся настоящим героем.

За прошедшее время фигурист завоевал еще ряд медалей – «бронзу» ЧМ и «золото» престижнейшего турнира «Чемпионат 4 континентов»-2015, золотую награду Универсиады-2017.

Одним лишь катком жизнь Дениса Тена не ограничивалась, улыбчивый спортсмен вел активную общественную жизнь, заряжал своим примером юных патриотов страны, налаживал молодежные мосты сотрудничества между Казахстаном и другими государствами. Так, в 2015 году премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал Тена символом дружбы между нашими странами.

Денис с красным дипломом закончил Казахскую академию спорта и туризма, в дальнейшем намеревался проявить себя в экономике и менеджменте. Люди тянулись к нему, по всей планете были открыты фан-клубы, а сам Денис с удовольствием проводил мастер-классы для юных фигуристов.

В одном из последних интервью Тен делился своими планами по продвижению ледовых шоу, много рассказывал о личном, с блеском в глазах говорил о своем другом большом увлечении – фотографии.

«Я очень люблю эстетику вещей. В детстве много снимал и думал, что буду как-то связан с киноиндустрией. Потом начал фотографировать для того, чтобы понять, насколько я ощущаю картинку. Мне сказали: «О, у тебя есть естественное чутье». А с появлением Instagram хочется делать фотографии. Это не так сложно. Можно научиться управлять светом, динамикой. Эмоциями нельзя управлять, но их нужно поймать», — рассказывал Денис.

Впереди у Дениса Тена, Золотого мальчика Казахстана были новые свершения, новые знакомства, новые эмоции. Его ждала целая жизнь…