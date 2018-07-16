Назима Джанибекова, ставшая известной после участия в шоу российского рэпера Тимати, ответила на вопросы пользователей сети. Уроженка Шымкента рассказала о своих чувствах к родной земле и казахскому языку, передает ИА «NewTimes.kz».

«Я горжусь тем, что я казашка, и, конечно, моя родина — Казахстан. И, так как я казашка, я, конечно, говорю по-казахски», — ответила на казахском языке Назима Джанибекова.

Начиная с Тимати, каждый исполнитель команды Black Star покрыт татуировками. Читателям интересно, поддержит ли эту традицию Назима? Однако шымкентка сходу отрезала, сказав, что не пойдет на этот шаг.

Кроме того, Назима рассказала, как ухаживает за кожей лица.

«Пью витамины, питаюсь 5-6 раз в день. Скоро возобновлю занятия йогой и танцами. Что касается ухода за лицом, стараюсь меньше пользоваться декоративной косметикой, 1-2 раза в месяц посещаю косметолога», — поделилась Джанибекова.

Напомним, 10 июля на сайте YouTube вышел первый клип с участием Назимы, где она пела дуэтом с рэп-исполнителем Скруджи. На сегодняшний день ролик посмотрели около 3 млн зрителей.