У певицы Наzимы (Назима Джанибекова) вышел дебютный клип с участием рэпера Скруджи, передает Tengrinews.kz.

Видео снято на песню Real One.

«Это Казахстан, детка! Ловите премьеру клипа!.. Смотрите мое дебютное видео на наш трек Real One… Я на 1000 процентов вложилась в этот клип и считаю, что у нас получилась настоящая бомба», — написала Наzима в своем Instagram. По сюжету клипа Наzима грабит особняк, дерется со Скруджи и танцует среди лазеров.

Ранее видео с выступлениями Наzимы в проекте «Песни» на ТНТ собирали миллионы просмотров. Тимати назвал казахстанскую певицу лучшей и единственной, кто смог реализовать себя на все 100 процентов в телевизионном шоу. После участия в конкурсе Наzима подписала контракт с лейблом Black Star.