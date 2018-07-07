С учетом участившихся обращений пассажиров Комитет гражданской авиации МИР РК провёл работу с руководством АО «Авиакомпании «SCAT» по стабилизации графика полетов и недопущению аналогичных ситуаций в будущем.

В период с 15 июня по 15 июля, в расписание «Авиакомпании SCAT» внесены изменения, связанные с операционной деятельностью перевозчика.

По информации авиакомпании, воздушные суда авиакомпании отправляются на «тяжелые» формы планового технического обслуживания согласно графику, утвержденному в середине 2017 года. Однако, в связи с большой загруженностью самих организаций, выполняющих техническое обслуживание, работы по обслуживанию нескольких воздушных судов авиакомпании, уже отправленных для прохождения обслуживания, были начаты позднее запланированного срока. В настоящий момент 2 воздушных судна, которые уже должны были быть задействованы в летнем расписании, находятся в Турции на техническом обслуживании.

Во избежание длительных задержек, авиакомпанией было принято решение об отмене некоторых рейсов, что не противоречит действующему законодательству и международным правилам.

За период с 10 июня 2018г. по 3 июля 2018г. было отменено порядка 10% рейсов, задержано (более 2-х часов) и перенесено 14% рейсов. Отмены были преимущественно на тех направлениях, на которых авиакомпанией запланирована частота выполнения несколько рейсов в день (Астана – Алматы, Алматы – Астана, из Шымкента в Алматы и Астану).

Вместе с тем, было пересмотрено расписание на некоторых маршрутах. Расписание было изменено на таких направлениях, как Астана – Шымкент, Астана – Минеральные воды, Астана – Павлодар, Алматы – Актау, Астана – Алматы, Алматы – Астана, Астана – Актау и Алматы – Шымкент.

На некоторых направлениях, в связи с большим пассажиропотоком Авиакомпания, к сожалению, не смогла осуществить оперативного оповещения пассажиров об изменениях. Для удобства пассажиров на официальном сайте авиакомпании, на официальных страницах в социальных сетях, а также на новостных порталах, выложена информация о том, что в компании работает «Центр поддержки клиентов»: +7 (7252) 99-88-80, scat@scat.kz. Центр работает круглосуточно.

Авиакомпания предоставляет возможность перебронирования авиабилетов на другие даты либо полный возврат стоимости купленных авиабилетов. Возврат стоимости билета на задержанный или отмененный рейс может быть оформлен пассажиром, в течение 12-ти месяцев от даты выполнения рейса.

В случаях изменения времени вылета, Авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, иногородним пассажирам предоставить проживание в отеле и т.д.

Авиакомпания принесла свои извинения всем пассажирам задержанных и отмененных рейсов.

По информации авиакомпании, к середине июля ожидается получение двух воздушных судов и с 15 июля компания планирует полное восстановление расписания.

Вместе с тем, главным приоритетом в работе Комитета гражданской авиации МИР РК и авиакомпаний является безопасность полетов.

Комитетом гражданской авиации МИР РК даны конкретные указания руководству авиакомпании «SCAT» по проведению:

— своевременного предварительного оповещения пассажиров в случае задержки и отмены рейсов;

— выполнения требований прав пассажиров;

— широкой разъяснительной работы по оповещению причин задержек и отмен рейсов в СМИ.