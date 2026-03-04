В Казахстан прибыли рейсы с гражданами из стран Ближнего Востока

4 марта в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Республики Казахстан, возвращёнными из стран Ближнего Востока.

Авиакомпания Air Astana выполнила рейсы из городов Медина и Джидда.

Рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту находились 142 пассажира.

Рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау приземлился в 01:19, доставив 145 человек.

Рейс KC2206 по направлению Джидда – Атырау прибыл в 02:50 с 174 пассажирами.

Рейс KC2204 Джидда – Атырау приземлился в 03:34, на борту — 179 человек.

Кроме того, авиакомпания SCAT Airlines выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 вместимостью порядка 290 кресел.

На сегодняшний день в Казахстан возвращены 946 граждан.

Работа по возвращению соотечественников продолжается.