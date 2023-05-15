Воздушный долгострой, или когда запустят новый терминал аэропорта в Шымкенте

Новый терминал в шымкентском аэропорту активно строят. Строители завершили фасад, кровлю и провели инженерные сетию Сейчас идет работа по отделке здания.

Напомню, новый терминал превратился в долгострой, сначала из-за пандемии, а затем из-за судебных разбирательств. Территория, на которой планировали возвести перрон и телескопические трапы, принадлежит старому аэропорту и вокруг нее кипят судебные страсти. Началось все тогда, когда в акимате решили выставить старый аэропорт на торги. Покупатель должен был иметь 5-летний опыт управления воздушной гаванью и отдать те злополучные 6 гектаров земли инвестору под строительство нового терминала. Но потенциальный покупатель завидел в сделке условия ограничивающие конкуренцию и обратился в суд. Там приняли его сторону. Начались суды. Акимату удалось доказать свою правоту только в Верховном суде.

Новый терминал аэропорта Шымкента планируют запустить уже в конце года.

«Полный запуск, согласно информации инвестора, планируется до конца этого года. Вопрос с перроном у нас сейчас решается. Мы этот момент отрабатываем с инвестором. Суд вынес такое решение, что истец не мог подавать такой иск, так как здесь его права и интересы не были ущемлены», — говорит Мухтар Коканбаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.