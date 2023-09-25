Обслуживать иномарку в Казахстане становится дороже

На обслуживание своей иномарки Жансерик Боранбаев тратит 30-40 тысяч тенге в месяц.

Говорит, содержать авто за последний год стало значительно дороже. Даже если нет крупных поломок, поменять масло и сменить расходные материалы влетает в копеечку.

«Недавно мне пришлось поменять колодки, в прошлом году они стоили 3 тысячи, сейчас уже 6 тысяч, получается цена выросла один к одному. На такси сейчас наверное дешевле ездить», — говорит Жансерик Боранбаев житель г. Шымкента.

Содержать машину стало дороже. По данным аналитиков Olx.kz траты на авто у казахстанцев выросли на 72%. При этом спрос на автозапчасти превысил предложение в 6 раз, на мотозапчасти в 8 раз. На СТО говорят, цены выросли на все. Антифриз стал дороже на 15%, масла на 20%, на четверть выросли цены на запчасти.

«С тем же временем и услуги тоже дорожают но мы придерживаемся пока не поднимаем, если поднимешь и клиентура поменяется за счет того что мы держим цены работа пока есть», — говорит Сардар Ниязкулов директор СТО «Тулпар».

С учетом роста цен на новые запчасти автолюбители вынуждены массово обращаться к авторазборам. Правда, специалисты говорят, разница в цене между новыми и подержанными автозапчастями, сейчас уже не большая. Сэкономить едва ли получится. Запчасти и расходники на автомобили в основном привозят из-за рубежа, а значит они и дальше будут дорожать.

При этом не стоит забывать и о тратах на топливо, бензин и дизель за год также выросли в цене. Поэтому многие казахстанцы и не решаются обзавестись собственным авто. Дешевле передвигаться на такси и общественном транспорте.