Российские космонавты, члены 56-й экспедиции на МКС Сергей Прокофьев и Олег Артемьев, поздравили Нурсултана Назарбаева и казахстанцев с 20-летием Астаны. Видео с поздравлениями опубликовала пресс-служба Акорды, передает Tengrinews.kz.

«Многоуважаемый Нурсултан Абишевич, дорогие казахстанцы, мы, члены 56-й экспедиции на Международную космическую станцию, от всей души поздравляем с 20-летним юбилеем Астаны. Астана — это уникальный, динамичный и быстроразвивающийся город. Астана — город молодых, энергичных, амбициозных людей, где находят свое воплощение заветные мечты и самые смелые идеи. Мы рады, что в столице активно развивается космическая сфера, создан Национальный космический центр, близится к завершению строительство сборочно-испытательного комплекса по сборке космических аппаратов, успешно функционируют космические системы с дистанционным зондированием земли, связи и вещания», — сказал космонавт Олег Артемьев.

Поздравление от российских космонавтов Халықаралық ғарыш стансасындағы 56-шы экспедицияның мүшелері, ресейлік ғарышкерлер Сергей Прокофьев пен Олег Артемьев Мемлекет басшысы мен барша қазақстандықтарды Астананың 20 жылдығымен құттықтады.Российские космонавты, члены 56-й экспедиции на международную космическую станцию Сергей Прокофьев и Олег Артемьев поздравили Главу государства и всех казахстанцев с 20-летием Астаны. Опубликовано AkordaPress Понедельник, 2 июля 2018 г.

«Мы уверены, что наличие таких стратегических объектов придаст огромный импульс развитию космической деятельности Казахстана. Мы знаем, что в Астане в эти дни открывается такой важный объект, как Международный финансовый центр «Астана», что является еще одним свидетельством поступательного развития столицы Казахстана. Президенты России и Казахстана прикладывают огромные усилия для упрощения отношений, союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами», — добавил Сергей Прокофьев.

Космонавты пожелали успешного развития казахстанской столице.