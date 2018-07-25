К концу года в Кентау планируется полное отключение устаревшего аналогового эфирного телевидения.

В Казахстане идет процесс перехода на цифровой стандарт телевещания. В соответствии с Законом РК «О телерадиовещании» в декабре 2018 года в городе Кентау планируется полное отключение устаревшего аналогового эфирного телевидения.

Для получения возможности просмотра цифрового эфирного телевидения, необходимо приобрести приемник (ресивер) эфирного сигнала, подключаемого к телевизору и наружную или комнатную дециметровую антенну. Установка иного дополнительного оборудования населению не требуется.

По вопросам подключения к спутниковому или цифровому эфирному вещанию можно обратиться в областную дирекцию Казтелерадио по телефонам: 8 (7252) 55-02-84, 99-74-44.