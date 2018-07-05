В акимате Шымкента произошли кадровые перестановки.

Судя по тревожности, которая ощущалась в зале заседаний акимата города, момента, когда будут названы имена назначенцев ждали все. Даже те, кто таки усидел в кресле зама. Незадолго до начала мероприятия один из чиновников сначала вышел в зал, затем вылетел оттуда пулей, вернулся, попробовал было присесть на «скамейку отставных», но снова вышел. Метания оказались напрасными – пост за ним был сохранен.

Итак, первым заместителем акима Шымкента назначен Кайрат Нуртай, ранее он занимал пост заместителя акима.

Удержалась в кресле заместителя и Гульжан Курманбекова.

А вот пост заместителя акима Шымкента, отвечавшего за сферу ЖКХ занял Нурсадык Еркешбекулы Ергешбек, ранее руководивший ГКП «Куатжылуорталык». На этом посту он сменил Бейсенбека Жанбосынова.

Еще одним заместителем акима города Шымкента стал Бауыржан Жаймурзынулы Мамыталиев. Он будет курировать сферу строительства.

Привлечение инвестиций, развитие сферы туризма доверили Данату Жумину, известному шымкентцам в должности внештатного советника акима Шымкента.

И, наконец, возглавит аппарат акимата города Еркегали Алимкулов. Он имеет опыт руководства аппаратом акимата — возглавлял аппарат акима Южно-Казахстанской области. До назначения на новую должность – заведующим организационно-надзорного и кадрового отдела Мажилиса Парламента РК.

Что касается экс-руководителя аппарата акимата Шымкента, то Алтай Али теперь будет совмещать две должности – заместителя руководителя аппарата и возглавит секретариат акимата Шымкента.

Сразу после этих назначений перешли к внеочередной сессии маслихата города. На внеочередной 33 сессии маслихата Шымкента народным избранникам предстояло проголосовать относительно кандидатуры нового акима Абайского района. И человек этот вовсе не стал темной лошадкой – это Бухарбай Парманов.

Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Глава Шымкента поздравляя Бухарбая Парманова с назначением, подчеркнул – в его профессионализме сомневаться не приходится.

А что же «оставные» чиновники? Как выяснилось, для каждого из них найдется место в команде акима и составят костяк команды акимата, так как будут переведены на другие должности.

«Вы честно работали и я могу сказать. Что вас ждут другие не менее привлекательные должности. И об этом все собравшиеся в зале еще услышат», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.