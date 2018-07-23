«Кайрат» с Аршавиным проиграл «Ордабасы»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 19 тура чемпионата РК между шымкентским «Ордабасы» и «Кайратом».

КПЛ-2018. 19 ТУР. ОБЗОР МАТЧА ОРДАБАСЫ — КАЙРАТ 2:1

Игра была самой интересной, обе команды хотели победить, иначе и быть не могло. В первом тайме шла открытая игра и хозяева забили быстрый гол усилиями Темирлана Ерланова, только после перерыва Адеринсола Эсеола уравнял шансы на успех. оставалось еще достаточно времени и эти воспользовались хозяева, был назначен пенальти, который реализовал Абдуллай Диакате. 2:1 — побед шымкентцев.

Таким образом, у «Кайрата» остается 44 очка и он на шесть отстает от «Астаны», имея одну игру в запасе, а «Ордабасы» идет четвертым с 28 баллами.

Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос прокомментировал итоговый результат в матче с «Ордабасы».

— Поздравляю «Ордабасы» с заработанными тремя очками. Я считаю, что в этом матче у нас было достаточно моментов и контроля мяча, чтобы выиграть его, но, в конце назначили пенальти, которого, я считаю, не было и он забрал у нас три очка. Мне не нравится разговаривать о судьях, потому что это похоже на оправдание, но то, что происходит с нами — это невозможно. Мы уже 19 туров сыграли и не пробивали ни одного пенальти. Чтобы пробить пенальти в ворота соперника – наших игроков должны «убить» в штрафной площади.

Я считаю, что в первом тайме у нас было два момента, с которых можно было ставить пенальти и один из них точно был четкий, но нам не хватает удачи. Я не хочу критиковать никого, но также я считаю, что в Казахстане есть и хорошие судьи. Есть 4-5 арбитров с хорошим уровнем, но сегодня нам не хватало удачи во многих параметрах.

В каждом моменте, когда мы прикасались к игрокам соперника – фиксировали нарушение и это очень сложно, но, повторюсь, я не считаю это оправданием. Эта проблема идет уже долгое время и это то, что есть в футболе. Еще раз поздравляю команду соперника и, думаю, что игроки «Ордабасы» делали все то, что хотели в течение всей игры.

«Конечно, ребята поработали очень хорошо, — сказал главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе. — Мы готовились тщательно к игре и понятно, что, исходя из состава «Кайрата», он впервые сыграл в чемпионате с чересчур атакующим составом. Они поставили двух центральных нападающих и было важно их сдержать. Думаю, что мы с этим справились.

Наш акцент был на хорошую оборону, стандартные положения и контратаки – считаю, что это все получилось. Благодарен моим футболистам, они мужики и молодцы. Несмотря на все эти трудности, они показали, что являются профессионалами и вы сами видели то, что на выезде с «Иртышом» мы поставили футбол, который и хотели.

Нам удалось реализовать то, что тренировали. Надеюсь, что в скором времени все наладится и ребята успокоятся. Мы выиграли две игры подряд после сложных дней, очень рады и будем дальше работать.

Сейчас мы пополняемся, к нам сегодня прибыл один футболист и, надеюсь, что в скором времени подпишем контракт с ним, также ждем еще одного игрока. Руководство работает, будем делать усиления, а все остальное – дело тех людей, которые должны обеспечить эту команду. Думаю, что все в итоге хорошо закончится.

Тимур Досмагамбетов: «Мы свою игру строили от обороны»

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 19 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Кайрат» 2:1.

— В связи с жаркими погодными условиями, игра получилась очень тяжелой, мы свою игру строили от обороны, играли на контратаках, забили первыми со стандарта, и потом играли по счету. Во втором тайме гости начали агрессивно и в итоге сравняли счет в матче, по игре думаю «Кайрат» владел небольшим преимуществом, но нам удалось забить, как оказалось победный гол и в итоге мы выиграли. Хочу поздравить всех наших болельщиков с победой!

Никита Бочаров: «Я не разу не выигрывал у «Кайрата»

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 19 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Кайрат» 2:1.

— Я не разу не выигрывал у «Кайрата», для меня это огромное событие, и думаю для команды тоже, и в прошлом году и в этом мы даже за ничью не зацепились именно в чемпионате, поэтому для нас и для города сегодня огромный успех. Хочется порадоваться за нашего главного тренера, потому-что для него была принципиальная игра, он естественно хотел доказать команде которую ранее тренировал, он нас настраивал, говорил, как нам надо играть, потому что он знает все тонкости игры соперника, соответственно он передал нам посыл, какое-то намерение, и сегодня мы и игроки и кто был на замене, тренера и болельщики были как одно целое. Сегодня мы почувствовали, что болельщики нас поддерживают, гонят вперед и мы им отплатили им победой.

Ихсан Кадыров