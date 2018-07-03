Как абоненты Kcell с мобильного баланса оплачивают за товары, услуги и сохраняют свое время

Быстрое решение вопросов и каждодневных дел помогают нам эффективно распределять задачи и посвящать больше времени себе, семье или любимому делу.

Сегодня на помощь приходят смартфон и услуги, которые предоставляют сотовые операторы. Согласитесь, перевести решение рутинных вопросов в онлайн-пространство — это хороший шаг, чтобы быть мобильным.

Абоненты Activ начали оплачивать услуги и товары с баланса в 2016 году, сейчас эта функция доступна и для абонентов Kcell.

Специально для удобства клиентов, АО «Кселл» запустила портал mobimoney.kz, с помощью этого сервиса можно удобно справляться с бытовыми вопросами в разных сферах жизни и использовать баланс своего мобильного номера для оплаты услуг связи, телевидения, коммунальных услуг, покупки билетов и многого другого.

Вот список дел, которые можно быстро совершать через портал mobimoney.kz и оплачивать с баланса номера:

Для домашних дел:

Оплачивайте коммунальные услуги, интернет и телевидение в одном окне, — так вы избежите походов в офисы коммунальных служб;

Пополняйте мобильный баланс себе и родным со своего баланса онлайн, таким образом, вы сэкономите время на дорогу к терминалу.

Для проезда:

Оплачивайте проезд в общественном транспорте Алматы, паркинг в Алматы и Астане. Кстати, оплата паркинга с мобильного баланса экономит ваши деньги, так как паркомат не выдает сдачу. А при преждевременной остановке парковки, если вы оплачиваете с мобильного баланса, средства остаются на парковочном счете и ими можно оплатить или доплатить за следующий паркинг.

Для себя:

Оформляйте билеты на мероприятия в несколько кликов сразу перед посещением и скидочные купоны на популярных купонаторах;

Выигрывайте бои в онлайн-играх — совершайте внутриигровые покупки дополнительной техники и снаряжения;

Выбирайте популярную косметику и платите за нее с мобильного баланса, не теряя времени при получении товара;

Пополняйте платежные счета в букмекерских конторах

Для финансов:

Погашайте кредиты или пополняйте депозиты в Жилстройсбербанке Казахстана онлайн без визитов в отделения банка;

Продвигайте объявления на популярных площадках, если покупаете или продаете жилье, автомобиль.

При необходимости денежные средства с мобильного баланса можно снять через 3400 отделений АО «Казпочта» по всему Казахстану.

Сделайте выбор в пользу сохранения своего времени и начинайте пользоваться сервисом mobimoney.kz:

Откройте портал mobimoney.kz или мобильное приложение для iOS или Android; Выберите услугу; Введите реквизиты и сумму платежа; Подтвердите операцию одноразовым SMS-кодом.



Государственная лицензия ДС0000270 от 08.06.1998, бессрочная, выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.