Выпускники Шымкента готовятся к поступлению в вузы и собирают необходимые документы и справки. Из длинного списка первым пунктом стоит справка о состоянии здоровья. Форму 086 выдают во всех поликлиниках города. Как получить эту справку и почему за нее придется заплатить, выяснила Анастасия Новикова.

21-летняя Надира Кульмаганбетова решила получить второе высшее образование. Специальность девушка уже выбрала, подходящий вуз нашла, осталось собрать необходимые документы. За справкой формы 086-У (о состоянии здоровья) Надира пришла в поликлинику по месту жительства. Обошла нескольких врачей, и в течение часа получила нужную справку с пометкой здорова.

Надира Кульмаганбетова, 21 год, жительница г. Шымкента: «Справка мне нужна для поступления в университет. Я прошла всех врачей и хочу сказать, очень удивлена тем, что сейчас ее можно так быстро получить. Я довольна».

Справка 086 или 086-У необходима для трудоустройства или поступления в учебные заведения. Она имеет вид двухстороннего бланка с заключениями врачей и результатами анализов, а также информацией о прививках против: кори, паротита, полиомиелита, краснухе и о датах когда их ставили, сведение о прохождении флюорографии. Справка подтверждает, что человек посетил невропатолога, окулиста, лор-врача, хирурга и терапевта.

Справку о состоянии здоровья можно получить круглый год. Особый «спрос» на нее приходится на июнь и август. В первую городскую поликлинику Шымкента в это время года за ней ежедневно приходит до 50 человек. Медицинский осмотр не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, поэтому у многих возникает резонный вопрос — имеют ли право в поликлинике брать за справку деньги и если да, то сколько?!

Гульнар Саткеева, врач-терапевт: «Человек, который относится к нашей поликлинике, к нам приходит и приобретает ее по РПН, он ее получает без флюорографии, то есть она будет для него бесплатна. Если он к нам не относится, она идет вместе с флюорографией. Если наш прикрепленный житель, то он приобретает за 1540, если нет — 2040 вместе с флюорографией».

То есть, выдача медсправки, определенно, — услуга платная. Однако, общего тарифа по городу нет. Цену устанавливает руководство поликлиник. Нужна ли вам флюорография или вы уже проходили ее в этом году. Требуется ли лабораторное исследование крови или любая другая процедура. Цена на форму 086 начинается от полутора тысяч тенге. При этом пациенты вправе потребовать прейскурант, в котором должна быть прописана цена справки в этом медицинском учреждении. Процедура получения справки 086-У совсем не сложная, поэтому не стоит прибегать к услугам нелегальных продавцов справок.

Анастасия Новикова