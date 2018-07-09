Увеличился список услуг Telegram-бота портала eGov.kz. Теперь в мессенджере можно рассчитать размер базовой пенсии, передает Tengrinews.kz.

Для получения услуг необходимо зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», привязать свой номер телефона в личном кабинете портала eGov.kz и осуществить запуск бота в мессенджере Telegram на своем гаджете — @EgovKzBot, пояснили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии».

С помощью отправки заранее определенных команд и подтверждения через SMS-код, можно запрашивать справки и информацию сервисов с возможностью их перенаправления на электронную почту пользователя. В Telegram граждане смогут получить справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, проверить социальный статус, получить информацию о размере базовой пенсионной выплаты.

Telegram-бот был запущен 21 мая, изначально в нем стало возможным получение четырех популярных услуг: адресной справки, справки об участии физического лица в юридических лицах, справки о несудимости и справки о наличии либо отсутствии недвижимости.