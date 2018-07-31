Акимы четырех районов Шымкента получили небывалые полномочия. Каждый районный акимат получит по 300 млн тенге.

Эти средства чиновники будут распределять сами, на решение первоочередных проблем жителей районов — будь то коммунальные проблемы, благоустройство дворов и детских площадок, вопросы занятости.

Например, в Абайском районе Шымкента необходимы таблички-указатели с названием улиц, а денег из бюджета в этом году на это не выделили. Так вот аким района вправе потратить часть из 300-от млн или все 300 млн. Такое решение приняли депутаты городского маслихата.