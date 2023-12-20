Свыше 120-ти миллионов тенге потратят на ремонт коммуникаций в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Проблемные сети обновят в специальной экономической зоне «Оңтүстік». На изношенность труб пожаловались инвесторы во время встречи с прокурорами. Заводы и фабрики могли остаться без воды и света. А деньги на ремонт не выделяли. Прокуратурой города был проведён анализ ситуации. В итоге средства в местном бюджете на ремонт все-таки нашли.

«Специальная экономическая зона она является дочерней организацией СПК. Финансирования на ремонт и на модернизацию инфраструктуры не выделялось. Это могло повлечь сбой передачи электроэнергии и водоснабжения к 35 действующим инвестиционным проектам. Проанализировав ситуацию, и имеющие проблемы прокуратура города в акимат внесла представление. В настоящее время проводится конкурс на ремонт изношенных инфраструктур», — говорит Бакытбек Амалдыков, старший прокурор группы по надзору за законностью в социальной сфере прокуратуры г. Шымкента.

Специальная экономическая зона «Оңтүстік» была создана в Шымкенте 18 лет назад, сейчас на её территории действуют 60 предприятий.