Опустошить бюджет почти на 2 млрд тенге попытались в Шымкенте

Рассточительность и многочисленные нарушения на сайте госзакупок привлекли внимание борцов с коррупцией Шымкента.

Сомнительные лоты с завышенной ценой публикуют как госорганы, так и квазигосударственные секторы. Схема мошенничества предельно проста – прайс при закупках порой завышают в десятки и даже тысячи раз.

Тем, кто не жалеет казённые средства, сотрудники отправляют письма, и конкурс госзакупок пересмотривают. Огромную разницу возвращают в бюджет. С начала года сумма превысила один миллиард восемьсот миллионов тенге. Как усмирить аппетиты чиновников, ревизоры не знают.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«По сайтам госзакупок, у нас есть соответствующая таблица, информационная система, оно показывает нам медианную цену. Мы мониторим, она показывает насколько цена завышена. Бывает там в 10-кратном, бывает сто, бывает 1000-кратном. Мы на все обращаем внимание, направляем письмо администраторам государственных программ».

В Антикоре Шымкента говорят: мониторинг государственных закупок на предмет завышения цен, проводят на системной основе. Так в акимате Енбекшинского района пытались арендовать спецтранспорт за почти 100 миллионов тенге. И это не единственный, с начала года, случай, когда чиновники завышали цены на сайте госзакупок.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Только в текущем году предотвращено неэффективное использование бюджетных средств более 1,8 млрд. Тенге. Это вот обслуживание сергек, закуп мячей, хлеба, спецкостюмов и др. Информация об этом поэтапно доводилась до СМИ. К примеру, акиматом Енбекшинского района был объявлен конкурс на закуп услуги по аренде спецтранспорта на 6 месяцев, тогда как до конца года остается всего 3 месяца. После рекомендаций Департамента заказчик отказался от закупки, экономия составила 96,7 млн. тенге».