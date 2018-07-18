В Новом налоговом кодексе внесенные изменения коснулись главного требования по работе с наличкой — фискализации.

Если предприниматель принимает оплату за товары, услуги и работы наличными средствами и (или) пластиковой карточкой, то он должен иметь кассовую машину (ККМ), которые бывают обычные и машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ с ФПД).

В чем же их отличие? Кассовые машины, которыми все пользовались до недавних пор, оснащены фискальной памятью, которая записывает итоговые суммы всех чеков, пробитых за смену. Такие же данные предприниматель указывает в книге учета наличных денег и отражает приход в кассовой книге

А ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ с ФПД) работают по другому принципу. Они имеют в своей модификации передающее устройство, модем. При помощи данного модема, вся информация о каждом пробитом чеке, сразу передается на сервер оператора фискальных данных, т.е. в АО «Казахтелеком», и далее в налоговые органы. Новые типы ККМ начали применяться с 1 июля 2015 года — продавцы различных видов топлива (бензин, дизель) и алкоголя.

С 1 января 2016 года законодательно закреплено применять ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных — салонам красоты и парикмахерским, гостиницам и ресторанам, предпринимателям, осуществляющих оптовую торговлю лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием, металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем. Аналогично, предприниматели осуществляющие розничную торговлю компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением, аудио- и видеотехникой, электробытовыми приборами, мебелью , осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями. В перечне также услуги по доставке продуктов питания и показ кинофильмов.

В местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования подлежат постановке на учет в налоговых органах контрольно-кассовые машины без функции передачи данных. Информация о таких административно-территориальных единицах размещена на интернет-ресурсе КГД МФ РК.

Предприниматели должны помнить, что при применении контрольно-кассовых машин:

1) осуществляется постановка ККМ на учет до начала деятельности, связанной с денежными расчетами по месту использования ККМ. При этом, постановке подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины, модели которых включены в Государственный реестр.

2) осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека (в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины) на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу покупателю.

3) заполняется книгу учета наличных денег;

4) при завершении смены выполняется процедура «конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели ККМ. Для контрольно-кассовых машин период смены не должен превышать двадцать четыре часа.

С 2019 года в будущем индивидуальные предприниматели, торгующие на базарах через киоски, палатки и лотки и работающие на упрощенном режиме, обязаны будут применять ККМ.