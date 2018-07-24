В полиции Алматы рассказали о ходе расследования убийства олимпийского призера Дениса Тена, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела. В ходе проведения очной ставки, подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену», — рассказали в ДВД Алматы.

По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и другие. Вместе с тем установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых.

В ходе следствия подозреваемым в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельства против себя, и они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии.

«В настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи УК РК, СУ ДВД продолжается. Подозреваемые Киясов Н.Д. и Кудайбергенов А.Б. дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства», — сообщили в полиции.