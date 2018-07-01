КуатЖылуОрталык обсчитал на десятки млн тенге за отопительный сезон 17-18 года. Утвержденная норма тепловой энергии на весь отопительный сезон (143 дня) 0,094 Гкал/кв.м., стоимость 1Гкал 7266,58 тенге с НДС.

Как заявляют в Куатжылуорталык и антимонопольный подтверждает, что оплата проводится за отопительный сезон 5 (пятью) равными платежами (как они говорят для удобства жителей). Делаем расчет стоимости 1 кв. м. для оплаты 5 платежей равными частями 7266,58х0,094:5=136,61 тенге кв.м. Но антимонопольный делает расчет по придуманной им же методике, где стоимость 142,31 тенге кв.м. Причем на мои обращения пишет самые настоящие отписки.

Из ответа я узнаю, что 143 дня это 4,8 месяца (4,8 месяца это146 дней), опять же по их придуманой методике расчета. Видимо спецы антимонопольного не знают элементарной математики (арифметики). Основное свойство пропорции: произведение крайних равно произведению средних, отсюда делаем расчет 12мес:Хмес=365дней:143 дня получается 12х143:365=4,7 месяца.

Я согласен с неточным расчетом стоимости 143,31 тенге кв. м только в том случае, если начисление будет сделано за 4.7 месяца (т.е 4платежа как за полный месяц и 5(пятый) платеж за 0,7 месяца).

Квартира 35,1 кв.м. по норме за весь отопительный сезон (143дня) оплата должна была быть (5 платежей равными частями) 136,61х35,1х5=23975,055 тенге.

Фактически начислили 142,31х35,1х5=24975,405 РАЗНИЦА 1000,35 тенге.

ЕСЛИ БЫ НАЧИСЛИЛИ ЗА 4,7 МЕСЯЦА, НАЧИСЛЕНИЕ СОСТАВИЛО БЫ 142,31х35,1х4,7=23476,88 тенге.

Если стоимость 1Гкал умножим на норму одного кв.м. тепловой энергии за весь отопительный сезон и на площадь квартиры получим стоимость отопления за весь отопительный период. 7266,58х0,094х35,1=23975,35 ЭТО КОНТРОЛЬНАЯ СУММА ЗА ВЕСЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН (143дня) ДЛЯ КВАРТИРЫ 35,1кв.м.

В итоге получаем при расчетах оплаты пяти платежей равными частями по 136,61 тенге за кв.м и пяти платежей по142,31тенге за кв.м (четыре за полный месяц и пятый за 0,7месяца) разница с КОНТРОЛЬНОЙ СУММОЙ НЕ БОЛЕЕ 1,5 тенге (за счет огругления при расчете до десятых или сотых).

А РАСЧЕТ от «Куатжылуорталык» и АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ЗАЩИЩАЕТ РАСЧЕТ ПО 142,31 тенге 5 РАВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ БОЛЬШЕ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ НА 1000 тенге!!!!!

МОЖЕТ БЫТЬ ПОТОМУ И ТАРИФЫ В ШЫМКЕНТЕ ОДНИ ИЗ ВЫСОКИХ, ЧТО СПЕЦЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАБЫЛИ АРИФМЕТИКУ?????

ЕСТЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРИФА УТВЕРЖДЕННАЯ СКАЖЕМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ, НО НАШ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ССЫЛАЕТСЯ НА ЭТУ МЕТОДИКУ, НО РАСЧЕТЫ ДЕЛАЕТ НЕ ПО ФОРМУЛАМ ИЗ МЕТОДИКИ, А ПО СВОИМ ПРИДУМАНЫМ.

Для ДКРЕМЗКиПП по ЮКО Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 284-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 ноября 2013 года № 8887.Об утверждении Методики расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией видимо необязателен для исполнения. Хотя в приказе написано

В соответствии с подпунктом 4)пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках», ПРИКАЗЫВАЮ:

….. 2) довести его до сведения структурных подразделений, территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008887

Звоню в департамент в отдел защиты прав потребителей прошу

проверить, принять меры — в ответ мы не проверяем, мы даем

советы, рекомендации. Зачем нужен отдел который не работает, а дает

советы и рекомендации.

И вот вроде антимонопольный понял что с тарифами на теплоснабжение «накосячил», теперь заявляет что отопительный сезон в Шымкенте 154 дня с 20 октября по 23 марта. Хотя в СМИ сообщают о 143 днях. И руководитель Куатжылуорталык по телевидению сказал, что оплата будет начисляться с 1 Ноября, до первого ноября это предпусковой период. Проводится запуск,подключение, настройка системы отопления.

https://otyrar.kz/2017/10/shymkent-nachal-poluchat-teplo/

Есть еще один тариф для физ. лиц, проживающих в ветхих, аварийных, барачного типа домах. Стоимость 1Гкал тепловой энергии 6055,48 тенге с НДС, тариф за 1кв.м 118,59 тенге (для расчета 4платежей как за полный месяц и пятый платеж за 0,7 месяца), для расчета 5 платежей равными частями тариф за 1кв.м 113,84 тенге, норма тепловой энергии на 1кв.м за 143 дня 0,094 Гкал.

Из ответа антимонопольного: Стоимость 1 Гкал и уровень нормы потребления расчитаны с учетом 143 суток отопительного периода. В случае учета 152 дней расчетного периода стоимость 1 Гкал и норма были бы выше, соответственно и плата за 1 кв.м. ВОТ КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ!!!???????????

А Я ДУМАЮ, ЧТО СТОИМОСТЬ 1 Гкал ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ ЗАТРАТ НА ЕЁ ПРОИЗВОДСТВО, НОРМА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО МЕСЯЦАМ.