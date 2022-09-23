В Шымкенте снизят тариф на теплоэнергию

В 2021 году для ликвидациих тепловых потерь в городе была создана специальная инвестиционная программа сроком на 5 лет.

Общая стоимость проекта 82 млн тенге. Первая реконструкция сетей, запланированная на этот год, уже полностью завершена.

По данным антимонопольного департамента, в Шымкенте будет снижен тариф на отопление. В прошлом году в сфере теплоснабжения была принята 5-летняя инвестиционная программа на сумму 82 миллиона тенге. В этом году на 16 млн-ов. Строительные работы по реконструкции тепловых сетей уже проведены.

«На 2022-ой год запланирован ремонт 430 метров теплосети. Это позволит обеспечить потребителей качественным отоплением. Одно из основных условий эффективности работы системы – это правильно спланированная и качественно исполненная теплоизоляция для труб отопления на открытом воздухе. Если изоляция нарушена, тепло уходит в землю и не доходит до потребителей. А благодаря теплоизоляции тепло придёт, в полном объёме, в каждую квартиру и в каждое здание», — говорит заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту Айсулу Алибекова.

Кроме полной реконструкции теплопровода по улице Быковского, дополнительно отремонтируют 161 метр городских сетей. Это стало возможным благодаря сэкономленным средствам на портале госзакупок. Таким образом, всего будет реконструировано почти 600 метров тепловых сетей. Инвестиционный план полностью утверждён.

«Этот проект был утвержден в сентябре 2021-го года. На этот год у нас утверждены работы на сумму 16 миллионов тенге. На эти средства мы проводим замену труб, диаметром 100 и 160 миллиметров. В этом году план выполним на 100%. До начала отопительного сезона работы будут завершены», — рассказал заместитель директора ГКП «Куатжылуорталык-3» Айдар Калдыкозов.

Общая протяженность тепловых сетей в Шымкенте составляет 823 километра. Согласно инвестиционному плану, за 5 лет будет реконструировано два с половиной километра. В результате аварии на теплосетях сократятся на треть.