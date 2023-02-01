В Шымкенте суд постановил вернуть потребителям 2,8 млрд тенге

В Шымкенте суд поддержал антимонопольное ведомство и постановил вернуть потребителям 2 миллиарда 800 миллионов тенге, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Таким образом, в течение года жители должны платить за тепло меньше на 40%. Специалисты Департамента Комитета по регулированию естественных монополий скрупулёзно проверили все траты коммунального предприятия по тарифной смете, изучили расходы и полученные государственные субсидии. И выяснили, что траты были необоснованными, и рекомендовали компании снизить тариф. Однако в «Куатжылуорталык-3» с позицией ведомства не согласились. Разбирательство продолжилось в суде. Теплоснабжающая организация намерена оспаривать решение суда.

«За счет данных денег, которые мы проанализировали, тариф будет снижен на 40%, то есть если сейчас в среднем потребитель платит 110 тенге за квадратный метр это где-то 70 тенге, где-то на 40 тенге квадратный метр будет снижено. Наше решение было подтверждено судом первой инстанции, а «Куатжылуорталык» дали понять, что будут оспаривать», — говорит Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту.