В Казахстане запустят единую платформу для учета воды, света и тепла

Вице-премьер Канат Бозумбаев провёл совещание по модернизации энергетики и коммунального хозяйства, передает «24KZ». На встрече обсуждали меры по улучшению систем и как сделать эти проекты прозрачными и эффективными.

Канат Бозумбаев поручил создать электронную платформу для закупок и выбора подрядчиков и ускорить запуск системы Smart Turmys. Это единая цифровая платформа для учёта воды, тепла и электричества. Также будет запущен call-центр и официальный сайт, чтобы инвесторы, подрядчики и граждане могли получать нужную информацию.

Все эти меры направлены на усиление контроля и исключение коррупционных рисков. Главная цель – сделать коммунальные услуги надёжными и современными, а процесс модернизации – открытым и понятным.