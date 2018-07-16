В Министерстве здравоохранения РК рассказали о сроках внедрения электронного паспорта здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По завершению этапа тестирования платформы предусмотрено проведение пилотного внедрения электронного паспорта здоровья (ЭПЗ) в масштабах РК. Срок запуска 4 квартал 2018 года», — сообщили в ведомстве в ответ на письменный запрос редакции.

Также в Министерстве отметили, что на региональном уровне по согласованию с местными исполнительными органами внедрены элементы электронных паспортов здоровья или локальные ЭПЗ.

«Медицинские информационные системы содержат паспортные данные всего прикрепленного населения региона, включая сельское население, а также данные по амбулаторным и диспансерным обращениям», — добавили в Минздраве.

Согласно приведенным ведомством статданным, лидером по внедрению локальных паспортов здоровья является Туркестанская область — здесь ЭПЗ обзавелись 1 951 728 человек. Далее расположились: Алматы — 1 383 022, Восточно-Казахстанская область — 862 995, Карагандинская область — 766 936, Астана — 728 578, Западно-Казахстанская область — 640 000, Атырауская область — 620 000, Акмолинская область — 586 548 человек, Актюбинская область — 555 828 человек, Кызылординская область — 549 990, Мангистауская область — 476 393, Павлодарская область — 370 028, Костанайская область — 362 213, Северо-Казахстанская область — 338 396, Жамбылская область — 22 003.