Шымкентцы смогут получать бесплатные лекарства в самой поликлинике, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города.

В Шымкенте открылась аптека при поликлинике.

— В государственных поликлиниках города теперь пациенты смогут получать бесплатные лекарства не удаленно, а из аптеки при поликлинике. Гражданам, состоящим на диспансерном учете в этих аптеках, будут выдаваться лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. С января 2019 года при 13 поликлиниках города открыты аптеки, — сообщили в Управлении.

Стоит отметить, что врачи поликлиники работают и с помощью электронного паспорта здоровья.

— Сегодня в городе лечебных учреждений, перешедших на систему безбумажного обслуживания, сто процентов, — отметили в ведомстве.