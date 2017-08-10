С 2018 года у каждого казахстанца будет свой электронный паспорт здоровья

С 1 января 2018 года все медицинские записи, начиная с рождения, будут храниться в электронном паспорте. Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Today.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Глава ведомства отметил, что в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по обеспечению необходимой информатизации здравоохранения, ведомством реализуется ряд инвестиционных проектов по переходу на новые информационные технологии.

В частности, проводится работа по созданию единой интеграционной платформы, в которой у каждого гражданина будет создан свой электронный паспорт здоровья, а у каждого медицинского работника – личный кабинет.

«Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные информационные системы и работать по принципу «одного окна». В результате пациенты смогут принимать активное участие в сборе данных о собственном самочувствии и проводить диагностику собственного состояния, не посещая медицинские организации. А медицинский персонал получит в электронном виде всю информацию о пациентах, которых лечит, что позволит проводить консультации удаленно. Это приведет к изменению отношений между пациентами и медицинским персоналом», — отметил Биртанов.

Также поэтапно будет внедряться самостоятельная онлайн-запись пациентов на прием к медицинским работникам, консультирование в режиме реального времени и наблюдение пациентов с использованием IT-технологий.

Будут разработаны интернет- и мобильное приложения для записи и прикрепления к поликлиникам.