В честь 20-летия празднования Астаны на street-workout площадках по всему Казахстану прошли массовые мастер-классы и тренировки, организованные Национальным Олимпийским комитетом Казахстана и Казахстанской федерацией street-workout, сообщает пресс-служба НОК РК.

Акция началась в 12.00 часов одновременно во всех городах, где были установлены открытые спортивные площадки от НОК Казахстана. В этот день в Астане были открыты еще четыре площадки в дополнение к тем, что ранее уже были построены в столице.

Учитывая постоянно растущую популярность этого направления среди молодежи, новые площадки станут хорошим подспорьем для активных молодых жителей Астаны и их занятий спортом. Отметим, что за два года в Казахстане установлено уже более 50 спортивных площадок по инициативе и за счет личных средств президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева.

Последователи street-workout-культуры сегодня по-спортивному поздравили столицу с днем рождения. Команда Bar Bars провела традиционный мастер-класс, чтобы наглядно продемонстрировать пользу от систематичных занятий физкультурой и спортом. На всех площадках прошли соревнования и среди любителей, только начинающих заниматься street-workout.

Состязания прошли в таких номинациях, как фристайл, подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с дополнительным весом. «За последние пару лет статистика занимающихся street-workout выросла на треть, чему, безусловно, способствовали площадки, которые по всему Казахстану устанавливаются от Национального олимпийского комитета страны. К нам обращаются все больше молодых людей, среди которых есть и дети, растет и их мотивация занятиями спортом.

Вместе с этим постоянно повышается уровень профессионализма и у атлетов, так как все площадки всегда доступны. От имени всех наших спортсменов благодарим НОК Казахстана за значимый вклад в развитие движения street-workout, а также массовый спорт в Казахстане», — говорит президент Казахстанской федерации street-workout Дамир Муминов.

Площадки были установлены в городах Алматы, Актау, Актобе, Жанаозен, Шымкент, Кызылорда, Тараз, Караганда, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск. В ближайшее время будут сданы еще спортивные площадки в Семее. Проект будет продолжен и охватит еще больше регионов и городов Казахстана.