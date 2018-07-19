Смерть прославленного казахстанского спортсмена стала шоком для его коллег и поклонников по всему миру. Соболезнования опубликованы на официальном аккаунте Олимпийского канала.

Там пишут, что Олимпийский комитет Казахстана подтвердил смерть фигуриста. Соболезнования выражает и трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джон Вейр. Отреагировали на трагедию в Казахстане и канадские фигуристы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.

Международный союз конькобежцев опечален новостями из средств массовой информации Казахстана, в которых говорится о смерти Дениса. Российские и иностранные спортсмены высказались о трагедии в своих аккаунтах и в других социальных сетях.

Многие публикуют совместные фотографии с казахстанским спортсменом. Сил родителям Дениса, чтобы пережить трагедию, пожелала российская фигуристка Татьяна Тотьмянина. Испанский фигурист Хавьер Фернандес также опубликовал пост скорби по Денису. Российский спортсмен Максим Ковтун не нашел слов и опубликовал просто черную картинку. Шведский фигурист Александр Майоров сообщил, что до сих пор не может поверить в случившееся.

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования в связи с гибелью казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщают vesti.kz

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался сегодня, 19 июля, в больнице Алматы. До этого на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Затем Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В больнице рассказали, почему не удалось спасти фигуриста, а полиция Алматы возбудила уголовное дело по статье «Убийство».