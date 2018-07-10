Британское издание Daily Mail опросило сотрудников гостиниц и составило список вещей, которые разрешается или запрещается уносить из отелей, передает Тengrinews.kz.

Среди предметов, которые официально можно забирать с собой из гостиниц, оказались различные бутылочки (шампуни, гели для душа, кремы) и прочие туалетные принадлежности, а также одноразовые тапочки.

«Это совершенно нормально. Мы никогда не используем тапочки дважды, так что посетители могут спокойно забрать их», — поделился управляющий сети отелей The Savoy. Также в некоторых отелях постояльцы могут забирать с собой зонтики. Так, по словам консьержа гостиницы Brown’s Hotel Дэвида Янга, в их отеле посетителей не будут штрафовать за украденный зонтик. «Более того, это отличный маркетинговый ход», — поделился он. Однако не все отельеры это одобряют.

По словам Янга, гости всегда могут взять из номера брендированные блокноты и ручки, так как это также помогает продвижению отеля. В список запрещенных к выносу из гостиниц предметов вошли, например, подушки. В одном лондонском отеле при обнаружении кражи управляющий отправляет нарушителю письмо: «Мы рады, что вам так понравились наши подушки! Счет вы найдете в приложении к письму».

Также оказалось, что воровать из номера нельзя батарейки от пульта, Библию, туалетную бумагу и халаты.