Шымкентец взломал благотворительный ящик в ТРЦ средь бела дня

Интересная история произошла в одном из торговых центров Шымкента накануне.

Благотворительный ящик стоящий внутри здания торгово-развлекательного центра приглянулся молодому мужчине. Средь бела дня и на глазах у людей злоумышленник вскрыл ящик, вытащил накопленные деньги и пытался бежать.

Так как эти процедуры заняли некоторое время, его заметил неравнодушный гражданин, который вовремя сообщил о произошедшем в полицию. И вот почти на выходе мужчину задержали стражи порядка. Как стало известно, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушение.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. Проводится досудебное расследование. Все украденные деньги полицейские вернули в благотворительный фонд.