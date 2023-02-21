Серийного карманника задержали на центральном рынке

На центральном рынке Туркестана у женщины украли телефон и 20 тысяч тенге. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию за помощью.

Чуть позже, с аналогичным заявлением пришла и другая жительница Туркестана. Просмотрев кадры с видеонаблюдения, стражи порядка обнаружили момент совершения преступления.

Подозреваемый выжидал пока жертва отвлечется, чтобы совершить кражу. Найти мужчину удалось сразу же на следующий день на территории того же центрального рынка.

Им оказался житель Атырауской области, ранее судимый за кражи. Как выяснилось наворованное имущество он успел продать и потратить на личные нужды. Сейчас подозреваемый арестован.