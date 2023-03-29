Парень обворовывал людей в шымкентской мечети

В Шымкенте задержали молодого парня, который обворовывал горожан в одной из мечетей города.

В управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель с заявлением о краже. Он рассказал, что в мечети неизвестный украл из кармана его верхней одежды смартфон стоимостью 140 тысяч тенге.

Факт кражи полицейские зарегистрировали по статье 188 Уголовного кодекса.

Выйти на след злоумышленника удалось после просмотра записей камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний житель Шымкента. Парень не работал, поэтому приноровился воровать там, где потенциальных клиентов было много- в мечети.

Как выяснилось, заявитель не единственная жертва. Воришка причастен еще к 4 аналогичным преступлениям.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.