«Карлсона» задержали в дачном массиве Шымкента (видео)

Разбирал кровлю крыш, а затем сверлил потолок. За такой почерк орудовавшему в дачном массиве вора прозвали «Карлсон».

Владельцы магазина в Кайнар булаке потерпели большие убытки из-за работ задержанного. Так, подозреваемый обчистил кассы двух магазинов на 130 тысяч тенге, а третьего украл смартфон, наличные купюры, а с прилавков пропали алкогольные напитки и сигареты. Ущерб превысил 1 млн тенге.

За расследование взялся старший следователь Бибарыс Багов. Мужчина тщательно изучил материалы дела, и места преступлений и вышел на след «Карлсона».

Им оказался молодой местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Его задержали и взяли под стражу. Парень оказался причастным еще к двум дачным кражам.

Со двора чужого дома он угнал велосипед, а из жилища пенсионера похитил хозяйский телефон и домашнюю одежду. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК. По окончанию следственных действий, материалы дела со всеми собранными доказательствами направят в суд.