Председатель правления «Правительства для граждан» Абылайхан Оспанов рассказал, как будут работать Центры обслуживания населения в Туркестанской области и Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«ЦОНы у нас в каждом районе есть. В Туркестане у нас есть районное отделение. Может, оно не такое большое, но, с учетом того, что Туркестан стал областным центром, мы будем рассматривать вариант увеличения не количества, а объема в целом, чтобы больше людей могли безбарьерно получать государственные услуги», — сказал Оспанов.

По его словам, в Туркестане уже есть два ЦОНа: основной и специальный для регистрации автотранспорта. Возможно усиление штата. «В Шымкенте все так же остается. Скорее всего, произойдет разделение административно-управленческого персонала. (…) Общий объем потока населения и оказания услуг не меняется, фактически делится на две части.

Будут поделены общая функциональность и общая штатная численность. По ходу будут приняты изменения», — добавил глава компании. Ранее Президент Казахстана подписал указ, в соответствии с которым за Шымкентом закрепляется статус города республиканского значения.

«Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны», — сказал Нурсултан Назарбаев, подписывая документ. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.