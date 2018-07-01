Уважаемые туроператоры, гиды-экскурсоводы, туристы и просто жители Туркестанской области!
При составлении экскурсионного тура, выборе места посещения, просим заменить туристский объект — пещеру Ак мечеть на другую достопримечательность.
Одно из полюбившихся всеми мест посещения Байдибекского района — пещера Ак мечеть (Пещера Дракона) временно недоступна для посещения.
Обращаемся к жителям и гостям Туркестанской области с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.
С уважением,
Туристский информационный центр «Ontustik Tourism Center».
Из достоверных источников стало известно, что там идет ремонт лестницы.