Представители православной церкви посетили центральную мечеть

Таким образом в многонациональном Шымкенте отметили День духовного согласия.

Для представителей православной церкви и других религиозных конфессий города была организована экскурсия в городскую центральную мечеть. Религиозные объединения Шымкента отметили день Духовного согласия.

Гости, впервые побывавшие в доме поклонения, поблагодарили за теплый прием и поздравили всех с наступающим праздником и призвали земляков к единству.

Межрелигиозный мир, межнациональное согласие, сложившиеся в нашей стране по доброй инициативе Главы государства — одно из главных достижений независимой страны. Сегодня представители православных и других религиозных конфессий были приглашены в Ак мечеть Шымкента. Строительство мечети было завершено в 2013 году. Святилище может вместить до 7 тысяч человек – столько верующих могут молиться одновременно.

Александр Могилевский, протоиерей «Свято-Никольского кафедрального собора» г. Шымкента:

«Мы получили приглашение от центральной мечети. Спасибо большое. Первый раз нахожусь в мечети. Спасибо друзьям-имамам за доброту. Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником. Пусть ваши семьи будут благополучными, народ живет в мире и спокойствии».

Мира Дин, руководитель пресвитерианской церкви:

«Я тоже первый раз пришла в мечеть. С радостью приняла приглашение. Спасибо, все понравилось. Я была в других государствах, где мы обязательно посещали мечеть. Мечеть в Шымкенте- грандиозное здание, основательно сделано»

18-ое октября в Казахстане объявлено Днем духовного согласия — днём моратория на конфликты и столкновения, днём поиска примирения, милосердия и помощи ближнему. Духовное согласие, единство между народами и традиционными религиями — бесценное богатство, а стабильность – наша основа, говорит имам мечети.

Мусабек Актамберды, заместитель главного имама центральной мечети г. Шымкента:

«Где есть духовное согласие, там мир и спокойствие. Спасибо нашим прихожанам, которые поддерживают нас. И мы со своей стороны стараемся добрым словом, советом, духовно, поддерживать наших земляков».

В День духовного согласия гости ознакомились с работой учебного центра паломничества и внутреннего туризма при центральной мечети. Имамы с гордостью отмечают: из пяти тысяч граждан Казахстана, ежегодно совершающих хадж, половина — из южного региона страны. Это означает одно — люди стремятся к нравственной, высокоморальной жизни — стремятся к счастью.