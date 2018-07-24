В областном акимате проходят заседания постоянных комиссии Туркестанского областного маслихата. Депутаты обсуждают вопрос внесения дополнений и изменений в областной бюджет на 2018-2020 годы.

В связи с изменениями административно-территориального обустройства области, переносом областного центра в Туркестан, а также с приобретением Шымкентом статуса города республиканского значения необходимо внести изменения в областной бюджет. На 2018 год бюджет области сократился на 9,7 млрд тенге и объем областного бюджета составил 522 млрд тенге. Народные избранники обсудили вопрос по разделению границ области и двух городов.

Арман Абдуллаев, заместитель руководителя аппарата Туркестанского областного акима: «В связи с изменениями административно-территориального обустройства мы предлагаем на ваше рассмотрение проект по изменению границ города Кентау, области, а также города Туркестан. В связи с передачей городу Кентау 12 сельских округов из Туркестанского района, площадь города Кентау увеличится».

Согласно проекту из Туркестанского района, сельские округа Шага, Новый Икан, Старый Икан, Ушайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек Жолы и Майдантал присоединятся к территории г. Кентау.

С учетом выше названных и переданных земель, расположенных возле Ащысай, территория г. Кентау увеличится до 721 745 га. В связи с изменением территории Кентау изменится и территория города Туркестан. Депутаты вынесли этот вопрос на рассмотрение сессии областного маслихата. После утверждения документы зарегистрируют в департаменте юстиции.

Шынар Оразова