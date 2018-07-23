С 17 июля специальными мониторинговыми группами Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в различных регионах страны в рамках проекта «тайный покупатель» проведен мониторинг деятельности железнодорожных вокзалов.

Пора летних отпусков закономерно вызывает повышенный спрос среди казахстанцев на железнодорожные билеты.

Однако онлайн-сервисы по приобретению билетов и железнодорожные кассы показывают, что свободных мест на самые популярные направления нет.

Вместе с тем, на вокзалах активизировались так называемые «помогайки» — посредники, предлагающие осуществить поездку без проездных документов в любом направлении.

Проведенные общественниками мероприятия показали, что стоимость безбилетного проезда превышает официальную стоимость в среднем на 50%.

Посреднические услуги предлагают проводники поездов и неустановленные лица.

После проведенных мероприятий билеты в ж/д кассах начали появляться по различным направлениям.

23 июля текущего года для комплексного решения проблемы под председательством зампреда АДГСПК Олжаса Бектенова проведено совещание с участием руководства АО «Пассажирские перевозки».

Руководство компании признало наличие проблем и выразило благодарность Агентству за привлечение к данной работе общественности.

Национальным ж/д перевозчиком выражена готовность проведения совместных с общественностью мероприятий во всех регионах страны и принятии комплексных мер по недопущению посредничества в сфере пассажирских перевозок.