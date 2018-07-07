На «Кубок Евразии» в столицу съехались именитые команды.

Большой КВН приехал в Астану, где состоялось первенство «Кубок Евразии», посвященное 20-летию столицы, передает Total.kz.

В игре приняли участие лучшие команды Высшей лиги КВН и чемпионы — РУДН, «Союз», «Борцы», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», «Русская дорога» и «Раисы». Казахстан представляли действующие чемпионы «вышки» «Спарта», а также новички Премьер-лиги «Сборная Коргалжино» и участники телевизионного шоу «Метод ОрыStar». Ведущим юмористического состязания стал Александр Масляков-младший.

Команды сыграли два конкурса — «Приветствие» и «Разминка», причем второй играли с жюри и залом, стараясь остроумно отвечать на задаваемые вопросы. И в этом конкурсе одной из популярных тем стал Шымкент. Член жюри, известная телеведущая Ляйля Султан, попросила кавээнщиков объяснить, почему Шымкент стал городом республиканского значения. Не растерялся капитан команды РУДН Сангаджи Тарбаев, который ответил вопросом на вопрос: «Ляйля, что вы здесь делаете, все ваши уже уехали».

В состав жюри «Кубка Евразии» также были включены олимпийский чемпион, депутат мажилиса Серик Сапиев, участник команды КВН «Каzахи», шоумен Даут Шайхисламов, начальник управления культуры Астаны Булат Мажагулов, российский фигурист Алексей Ягудин. Председателем судейской коллегии был старейшина жюри Высшей лиги КВН Юлий Гусман.

«Я точно знаю, что сегодня был совершенно замечательный КВН. Вы сами, придя домой, вспомните, а потом, включив телевизор, снова вспомните это блестящее выступление. Достойное 20-летия великого, но молодого города Астана», — выразил благодарность командам за игру Юлий Гусман.

Он поздравил казахстанцев с Днем столицы.

«Так удалось, что ни мавзолеи, ни дворцы, ни памятники, ни министерства не делают Астану такой замечательной и счастливой. Эти крылья даете вы ей, люди, которые здесь живут. Эти крылья сегодня принесли в этот город праздник КВН», — сказал Юлий Соломонович.

После бурного обсуждения члены жюри по итогам выступлений присудили победу команде КВН «Союз» из Тюмени.