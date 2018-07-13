До финала чемпионата мира по футболу, остается чуть больше суток. За исход мундиаля переживают футболисты и тренеры, но больше конечно болельщики, которые следят за проходящими в России играми со всех уголков земли.

Кто-то смотрит игры в гордом одиночестве, другие предпочитают шумную компанию в спортивном баре, а есть те, которые не расстаются со своими вторыми половинками даже во время матча.

Последние игры житель Шымкента Рахим Юлдашев смотрел вместе с девушкой. До встречи с молодым человеком Амина и не думала, что когда-то начнет смотреть футбол и болеть за понравившуюся команду. Проходящий чемпионат мира в России, укрепил отношения пары.

Есть о чем поговорить и поспорить, кто выиграет тот или иной матч.

Мнения пары разделились на счет предстоящей, решающей игры.

15 июля в «Лужниках» в финальной встрече сойдутся национальные команды Франции и Хорватии. Разделились прогнозы и у экспертов — футболистов, спортивных обозревателей. Одни уверены: «хорваты не брезгуют ничем» в стремлении к победе: постоянные атаки, прессинг, много черновой работы. Нельзя не учитывать и дух хорватской сборной, который крепился после победы над англичанами. Тем не менее другие считают, что хорваты все же выдохлись и одного великолепного настроя, для победы в финале явно не хватит.

Более того, у Хорватии на один день меньше для восстановления. А Субашич и Врсалько получили травмы, но все равно выступят в финале. Практические не сомневаются в том, что французы станут чемпионами, и букмекеры. Объединяет и тех и других лишь уверенность в том, что финальный счет выйдет небольшим.

Добавлю, что за третье место сразятся команды Бельгии и Англии. Их встреча состоится 14 июля в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».