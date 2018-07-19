Столичные полицейские разыскивают жертв мошенника, занимавшегося заменой и кражей запчастей с автомобилей, оставленных ему для ремонта.

Следственным отделом УВД района «Алматы» Департамента внутренних дел Астаны расследуются уголовные дела в отношении работника СТО, который занимался заменой и кражей запчастей с автомашин, оставленных ему для ремонтных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы», объявленный в розыск подозреваемый, задержан в г.Шымкент.

«В настоящее время задержанный находится под арестом. Проводится расследование по статье «кража» УК РК. Департамент внутренних дел Астаны просит пострадавших обратиться в следственный отдел УВД района «Алматы» по телефонам 8(7172) 71-67-31, 8-702-370-24-11», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.