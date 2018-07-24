23 июля 2018 года в 18-56 поступило сообщение на пульт управления оперативных дежурных, в котором сообщалось о возгорании сухой травы в населенном пункте Кеңсай в сельском округе Борылсай Байдибекского района.

Огонь рапространялся в 2-х направлениях: в южном направлении – 40 га и восточном направлении – 45 га, всего общей площадью 85 гектаров. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь в считанные минуты распространился по пересеченной местности.

Пожар в южном направлении локализован в 23-40 и ликвидирован в 00-00, а в восточном направлении локализован в 00-03 и ликвидирован в 05-00. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 28 человек личного состава и 2 единицы техники пожарной части № 34,10 Байдибекского района, из лесного хоз-ва. — 40 человек, 2 единицы техники и 10 человек местных жителей.

ДЧС Туркестанской области напоминает: возникший огонь в степи может моментально перекидываться на другие растения, охватывая большие территории. На открытой местности преобладают довольно сильные приземные ветры, поэтому скорость распространения огня достигает десяти метров в секунду. Это может оказаться реальной угрозой населенным пунктам и жилым домам, которые находятся рядом.