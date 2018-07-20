Уникальный коворкинг центр презентовали сегодня в Шымкенте. Первыми посетителями центра стали мальчишки и девчонки, живущие в микрорайоне Нурсат, а также первый заместитель партии Нур Отан Маулен Ашимбаев и аким г. Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Отметим, в новом центре, который открыт на базе библиотеки «Отырар», у всех желающих есть возможность провести семинары или лекции, значительно подтянуть свои языковые навыки в зоне свободного общения, для самых маленьких посетителей организованы кружки рисования, по обучению игре в шахматы и тогыз кумалак.

По словам директора библиотеки, новый Центр станет местом, куда могут приходить семьи, чтобы читать интересные произведения, обмениваться мнениями, вместе участвовать в состязаниях по настольным играм. Коворкинг центр оснащен вай — фай. Все услуги оказываются бесплатно.

Маулен Ашимбаем отметил — подобные центры должны способствовать распространению культа знаний.

Саида Турсуметова