Первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение главы государства Касым-Жомарта Токаева переименовать столицу Казахстана, передает sputnik.

«Это правильное и взвешенно решение. Мы знаем, сколько труда, энергии вложено в Астану. Представьте, что Астана – это бывший областной центр, Целиноград, Акмола. А сегодня Астана – это один из признанных международных центров, один из очень красивых и развитых городов Евразии. Все это произошло благодаря его (Нурсултана Назарбаева) политической воле, поэтому решение Касыма-Жомарта Кемелевеча (Токаева, нового президента Казахстана) — очень правильное, закономерное, мы его поддерживаем. Поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением», — сказал Ашимбаев в кулуарах после совместного заседания палат парламента.

На уточняющий вопрос журналистов, принято ли это решение, Ашимбаев ответил утвердительно.

Однако для того, чтобы решение было закреплено, необходимо внесение изменений в Конституцию.