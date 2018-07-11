В Шымкенте уличная прогулка возле дома для двух детей, проживающих на улице Молдагуловой, едва не закончилась трагедией.

Огромная ветка, упавшая с высоты четвёртого этажа, только чудом не оставила детей инвалидами. Таких сухих деревьев вокруг дома много, говорят жители улицы, но как себя обезопасить они не знают.

Это чрезвычайное для жителей дома происшествие случилось поздно вечером. Двор был полон детей, отдыхавших от дневной жары в прохладном дворе, и никто не думал, что и под окнами собственного дома находится опасно.

Рассказывает Вика Булычёва, жительница дома № 9 ул. Молдагуловой:

» Вчера с братом мы играли на улице и уже хотели заходить домой. Вдруг услышали какой-то громкий звук. Откуда-то сверху начали падать листья и что-то ударилось об автомашину. Мы остановились, потом дерево упало на нас, на меня и на моего брата, он под меня спрятался и у него тоже шишка на голове».

Лишь по счастливой случайности толстый ствол ветки не задел детей и они отделались лишь ушибами. Меньше повезло автомашине, стоявшей во дворе, на которую и пришёлся основной удар. О его тяжести можно судить по повреждениям на железном корпусе автомобиля. А владельцу остаётся лишь подсчитывать ущерб.

Нурмахан Нармуратов, житель дома № 9 ул. Молдагуловой: «Вчера вечером, примерно в 11 часов, ко мне постучались девочки с нашего двора и сказали, что на мою машину упало дерево. Я ещё удивился, потому что вроде ветра не было, но на улицу вышел. Здесь я увидел, что действительно, огромная ветка лежит на моей машине. Она разбила стекло, помяла крышу и крыло машины. Теперь не знаю: во сколько обойдётся ремонт и кто за него будет платить.»

Как говорят жители дома, раньше они пытались бороться с сухостоем, но по собственной инициативе срезать зелёные насаждения не рискнули, а дозвониться до специалистов «Зеленстроя» ни разу не смогли.

Впрочем, есть ещё один путь, говорят сотрудники администрации Аль-Фарабийского района. Чтобы удалить сухостой нужно дать заявку в местный акимат с указанием адреса и тогда на место приедут специалисты которые и помогут горожанам.