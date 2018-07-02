1 июля, День домбры сотрудники многопрофильной больницы Шымкента отметили по-особенному.

В праздничный день в родильном отделении звучали кюи Курмангазы и транслировались произведения казахских исполнителей. И это еще не все. В день праздника в этом роддоме появились на свет 8 малышей. Родителям каждого из них подарили по домбре. К слову, родители называли своих малышей Курмангазы и Дина.

Напомним, что в Казахстане каждое первое воскресенье июля будут отмечать национальный день домбры. Соответствующее распоряжение подписал вчера, 13 июня, президент Нурсултан Назарбаев.

Глава Казахстана — большой поклонник домбры. Он не только играет на ней, но и поет под собственный аккомпанемент традиционные казахские песни — кюи.

Шуддин Саидов