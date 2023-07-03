Как День домбры отпраздновали в Шымкенте

В свои шестнадцать, Ернар Асанбеков — лауреат второй степени Республиканского конкурса молодых исполнителей.

В Dombyra party молодой кюйши участвует 3-й год подряд – выступления на публике помогают побороть сценический страх и «обкатать» конкурсные произведения. Вот и сейчас, перед выходом на сцену Ернар повторяет программу.

«Я считаю, что каждый казах должен научиться играть на домбре. Давайте попробуем сыграть. Я закончил Дастурли ан в музыкальной школе. Уже прошло 5 лет», — говорит молодой домбрист.

В первое воскресенье июля по всему Казахстану отмечают национальный день домбры, звуки которой зачастую сравнивают со звуками души. Домбра всегда помогала казахам выражать мысли и переживания, а кюйши, сочинявший произведения на этом инструменте – всегда был почетным гостем каждого шанырака.

По словам организаторов, такие мероприятия проводят в Шымкенте регулярно, чтобы популяризировать главный музыкальный инструмент казахского народа.

Абай Сырлыбаев, консультант шымкентсокго городского филиала «Жастар Рухы» при партии «Amanat»:

«Третий год подряд в честь дня домбры мы организовываем праздник – Dombyra party. Сегодня в нем участие 50 молодых домбристов со всего города – из школ, колледжей и университетов. Если у человека нет домбры, мы можем предоставить её на время выступления».

Создание национальных инструментов – сложный процесс, который требует много сил и времени, а стоимость хорошей домбры может достигать несколько тысяч долларов!

Уважение к домбре в казахских семьях передается из поколения в поколение. Сейчас – этот древний музыкальный инструмент незаменимый атрибут, который по сей день служит сохранению национальных ценностей.