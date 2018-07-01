Свыше 3000 домбристов Туркестанской области популяризировали национальное искусство.

Сегодня в центре Туркестанской области у мавзолея Х.А. Ясави в честь «Дня домбры» тысячи домбристов исполнили кюи известного казахского композитора Курмангазы, такие как «Сарыарқа», «Балбырауын», и кюй Туркеша «Көңілашар».

Во всех районах и городах одновременно прошел флешмоб домбристов. Таким образом, свыше 3000 домбристов популяризировали национальное искусство.

Туркестанцы широко отметили новый праздник — «Национальный день домбры», учрежденный в этом году Указом Главы государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Праздник, который проложит путь к возрождению и популяризации национальных традиций и искусства, начался с выставки художников и мастеров прикладного искусства.

Праздничный день перед мавзолеем Х.А.Ясави продолжился концертом оркестра национальных инструментов имени «Сүгір» областной филармонии имени Ш.Калдаякова и завершился областным конкурсом кюйши «Күй құдіреті».

Приняв участие на торжественном открытии Национального дня домбры, заместитель акима Туркестанской области Уласбек Садибеков поздравил всех жителей с этим праздником.

«Домбра — самый распространенный казахский двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Она занимает особое место в жизни народа и имеет свои отличительные музыкальные особенности. Домбра вначале использовалась для сопровождения жыров, толгау, терме, затем повлияла на формирование инструментального жанра кюй. Стоит отметить, что наиболее распространенным музыкальным инструментом казахского народа в XIX веке была двухструнная домбра. Согласно различным памятникам, а также трудам этнографов, домбра и похожие на нее инструменты других народов были распространены еще в средние века. К примеру, в трудах известного ученого Абу Наср Аль-Фараби упоминается об инструменте тамбур. Музыкальный инструмент казахского народа домбра встречается также в записях XIV века. Основное строение и вид инструмента не отличались от казахской домбры. Сходство в форме и названиях этих инструментов, скорее являются доказательством того, что они имеют общие, более древние корни происхождения», — сказал У.Садибеков.

Праздник «Национальный день домбры» проходит во всех учреждениях культуры и искусства районов и городов Туркестанской области, а также в центральных парках и развлекательных центрах. Кроме того, на всех открытых площадках проводятся различные культурные мероприятия.