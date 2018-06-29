Нурсултан Назарбаев рассказал о домбре и казахских песнях, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано на странице Акорды в Фейсбуке.

Опубликовано AkordaPress Четверг, 28 июня 2018 г.

«Домбра — это душа казаха. Кстати, первые мелодии кюя, напевы домбры может понять только казах, родившийся в степи с запахом полыни в носу. Потому что это особая музыка, она выражает состояние души: или грусть, или радость, или задумчивость. Вечером придешь, начнешь перебирать (струны), и все забывается. Мне это нравится, мне нравятся люди, которые хорошо играют на домбре. Наши народные казахские песни очень душевные, с философским содержанием, всегда непростые. В казахских песнях нужно слушать слова, не музыку. Слова имеют очень большое значение», — сказал президент.

В этом году в Казахстане впервые отмечается Национальный день домбры. Указом президента Днем домбры считается первое воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 1-е число.