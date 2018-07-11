Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 10 июля 2018 года Тилегенов Алибек Балыкбаевич назначен руководителем Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области.

Тилегенов Алибек Балыкбаевич родился 11 августа 1961 года в Мактааральском районе Чимкентской области КазССР. В 1983 году обучался в Казахском сельскохозяйственном институте Ордена трудового Красного Знамени по специальности Экономика и организация сельского хозяйства, а 1996 году окончил Национальную Высшую Школу Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан по специальности Государственное управление. Кроме того, в 2004 году окончил Кызылординский Государственный Университет имени Коркыт Ата по специальности Правоведение.

Трудовой стаж:

· Бухгалтер отделения «Трудовосток» совхоза Коммунизм Мактааральского района Южно-Казахстанской области (1983);

· Экономист, старший экономист Мактааральского районного управления Министерства сельского хозяйства, заместитель заведующего отделом комсомольских организаций Мактааральского районного комитета КазЛКСМ, старший экономист, главный экономист Мактаральского районного агропромышленного объединения, инструктор отдела сельского хозяйства Мактааральского районного комитета Коммунистической партии, секретарь партийного комитета колхоза «Алгабас» Мактааральского района, специалист 1-й категории, экономист Мактааральского районного управления Агропромышленного комитета, главный бухгалтер Государственной налоговой инспекции, заместитель Главы Мактааральской районной администрации Южно-Казахстанской области (1984-1995);

· Заместитель начальника управления налогового законодательства Государственной Налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель начальника управления методологии Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник управления инспектирования и контроля исполнения Департамента Министерства государственных доходов Республики Казахстан, заместитель директора Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов Республики Казахстан, председатель Налогового комитета по г. Тараз Жамбылской области, заместитель председателя Налогового комитета по Карагандинской области, председатель Налогового комитета по Кызылординской области (1996-2005);

· Эксперт департамента финансово-экономической службы АО «КазМунайГаз-Консалтинг», Советник президента АО «КазМунайГаз-Консалтинг», финансовый директор ТОО «Словказстрой-А», директор ТОО «Top KZ», начальник отдела по налоговым вопросам ТОО «Казахтуркмунай»,директор корпоративного фонда «Байтерек» (2005-2009);

· Заместитель начальника Налогового департамента по Жамбылской области, начальник Налогового Управления по городу Шымкент (2009-2011);

· Руководитель Налогового департамента по Кызылординской области (12.2011-11.2014);

· Руководитель Департамента государственных доходов по Мангистауской области (с 11.2014-07.2018);

Тилегенов Алибек Балыкбаевич кандидат экономических наук, награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и др.